Prof. Dr. Unutmaz'dan koronavirüse ilişkin sevindiren açıklama: Müthiş etkili

Dün Kanal 24'te Kaan Yakuphan'un sunduğu Akşam Haberleri'ne canlı olarak bağlanarak koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Jackson Laboratuvar Baş Araştırmacısı Profesör Doktor Derya Unutmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda canlı yayın görüntüsüne yer verip dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kanal 24'e yaptığı açıklamada yeni Kovid ilacına onay başvurusuna ilişkin konuşan Prof. Dr. Unutmaz ilaç bu ilaçların bu derece tedavi edici etkisinin olmasının sevindirici olduğunu belirterek "Hem bu ilaçların bu derece tedavi edici etkisinin olması. Pfizer'ın ilacı yüzde 90 ağır hastalığı önlüyor, yüzde 100'e yakın, belkide yüzde 100 ölümleri önlüyor. Merck'in ilacı da yüzde 50 ağır hastalığı, yine yüzde 100'e yakın ölümleri önleyici ağızdan alınan ilaçlar bunlar. Aşı yüzde yüz koruyucu değil. Risk grubu olan kişilerin ölüm riskinin neredeyse 0'a düşürülmesi... Bu noktaya geldiğimizde koronavirüs ölümcül bir hastaıktan çıkıp, Risk grubu olan kişilerin ölüm riskinin neredeyse sıfıra düşürülmesi noktasına geldiğimiz zaman Kovid ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıp gribin de altına inecek." ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Jackson Laboratuvar Baş Araştırmacısı Profesör Doktor Derya Unutmaz, sosyal medya hesabında Kanal 24'teki açıklamalarını alıntılayarak Pfizer ve Merck firmasının koronavirüs ilaçlarının müthiş etkili olduğunu bir kez daha ifade etti.

"PFIZER VE MERCK FİRMASININ KORONAVİRÜS İLAÇLARI MÜTHİŞ ETKİLİ"

Prof. Dr. Unutmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pfizer ve Merck firmasının covid ilaçları müthiş etkili; ABD 10 milyon doz sipariş verdi; Pfizer ilacı dünyanın birçok ülkesinde çok daha düşük fiyatla üretilecek; ülkemizde bir an evvel bu anlaşmaları yapmalı…2022 de covid artık ölümcül bir hastalık olmayacak…"