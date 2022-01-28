Akademisyen, iktisat profesörü, yazar, siyaset adamı, 20. Dönem Ankara Milletvekili, Değişen Türkiye Partisi'ni (DEPAR) kurucusu ve genel başkanı olan Prof. Gökhan Çapoğlu'nun kariyeri merak ediliyor. Peki, Prof. Gökhan Çapoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gökhan Çapoğlu Biyografisi...

Prof. Gökhan Çapoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gökhan Çapoğlu Biyografisi

Akademisyen, iktisat profesörü, yazar, siyaset adamı, 20. Dönem Ankara Milletvekili, Değişen Türkiye Partisi'ni (DEPAR) kurucusu ve genel başkanı Prof. Gökhan Çapoğlu 1956'da Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Denver Üniversitesinde master, California Üniversitesi Berkeley Ekonomi Bölümünde doktora yaptı. Akademik kariyerini yükselterek Doçent ve Profesör unvanlarını aldı.

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Danışmanı, Vergi Konseyi Üyesi, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Fakülte Kurulu Üyesi, Stratejik Araştırmalar Vakfı Kurucu Başkanı oldu.

24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti (DSP) listesinden 20. Dönem (24.12.1995 – 18.04.1999) Ankara Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Bülent Ecevit ekibiyle anlaşamadı. Bir süre sonra Partisinden istifa ederek önce bağımsız kaldı.

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Prof. Gökhan Çapoğlu, 24 Şubat 1998 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Değişen Türkiye Partisi'ni (DEPAR) kurdu. 1999 Genel Seçimlerinde % 0.12 oy alan partisini 3 Mart 2002 tarihinde kapattı. Milletvekili olarak 18 Nisan 1999 tarihine kadar TBMM'de görev yapmıştır.

Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu, bir süre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Danışmanı, Vergi Konseyi Üyesi, Anadolu Stratejik Araştırmalar Vakfı (ANSAV) Kurucu Başkanı olarak da görev yaptı. İngilizce biliyor. Bekârdır.

Ödülleri:

Profesör Dr. Gökhan Çapoğlu, Kasım 2014’te, Meksika Ulusal Üniversitesi UNAM Ekonomi Fakültesi’nden 1991 yılında İngiltere'de yayınlanan 'Modern Ekonomi'de Yeni Yönler' serisinde yayınlanan kitabı nedeniyle ödül almıştır.

Kitapları:

Türkiye İstikrar İçinde Nasıl Kalkınır? (1992), Türkiye'de Siyasi Tıkanıklığı Aşmak İçin (1994), Yepyeni Bir Türkiye İçin (1997), Küresel Güç Dengesi ve Türkiye (2019).