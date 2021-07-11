Prof. İsmail Balık Delta varyantı sözleriyle korkuttu! Ağustos'ta kabusu yaşayacağız!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, bir çok ülkede aşının salgının önüne geçilmesinde işe yaradığını hatırlatırken, Delta ve Delta Plus varyantlarının da ülkemizde yayılmadan aşılamaların hızlı bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi. '

GENÇLER AŞIYA İLGİSİZ!

Özellikle gençlerin aşıdan uzak durduğunu gözlemlediğini belirten Balık, gençlerin haberler yerine daha çok sosyal medyayı takip ettiğine, bu nedenle de uzmanların aşı konusunda verdiği bilgilerin ve kamu spotlarının onlara ulaşmada yetersiz kaldığına dikkat çekti. Balık, şöyle konuştu:

"Maalesef aşı karşıtları sosyal medyada çok aktif. Bu nedenle sosyal medya fenomenlerinin, sanatçıların, dizi oyuncularının, sporcuların kendilerini takip eden genç nüfusu düzenli olarak aşılamanın önemi konusunda bilgilendirmesi önem taşıyor. Bu aynı zamanda bir vatandaşlık görevi. Seveni, takipçisi çok olan kişilerin aşılama konusunda sorumluluk alması gerekiyor. Tüm ünlülerimizi sosyal medya platformlarında aşı kampanyasına gönüllü olarak destek vermeye davet ediyorum. Ancak bu yolla genç jenerasyonda aşı hızımızı artırabiliriz."

Kovid-19'a karşı elimizde çok önemli bir aşı silahı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Balık, "Aşı ile yeni varyantların ortaya çıkmasını da önleyebileceğiz. Şu an hızlı bulaşıcılık yönüyle bilinen varyantlar, belki sonrasında ölüm riskini de artıracak. Varyantlar ayrıca aşıların etkisini belli bir oranda azaltıyor. Ortaya çıkabilecek yeni varyantlar belki de aşıların etkisini tamamen sıfırlayabilir, böyle bir korku da söz konusu. Bu yaşanırsa aşıların içeriğinin değişmesi ve tekrar, tekrar aşılama yapılması gerekecek." uyarısında bulundu.

AĞUSTOS'TA ZİRVEYİ GÖRECEĞİZ!

Aşılamada çift doz oranının hızlı şekilde yüzde 75'e çıkarılması için herkesin seferberlik içerisine girmesi gerektiğini söyleyen Balık, "Salgın bitmediği gibi Delta varyantı da girdiği ülkelerde 1 ay içerisinde hakim hale geliyor. Ülkemizde de ağustosun ortalarından itibaren Delta varyantını yüzde 80 oranında görmeye başlayacağız gibi duruyor. Bu yeni bir dalgaya sebebiyet verebilir. Aşılama ve bireysel tedbirlerle önüne geçmek elimizde. Tüm vatandaşlarımızın en kısa sürede randevularını alıp çift doz aşılarını olması çok önemli. Maske, 2 metre mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlerden asla taviz verilmemeli." diye konuştu.

AŞI KARARSIZLIĞI YAŞAYANLAR RANDEVULARINA GİTMİYOR!

Prof. Dr. İsmail Balık, "İstekliler hızlıca randevularını alıp aşılarını oldu. Fakat aşı kararsızlığı yaşayanların randevuya gitmemesi sebebiyle aşılama oranlarının da gerilediğini gördük. Bu sebeple çabalarımızı aşı kararsızları üzerinde yoğunlaştırmamız gerekiyor." değerlendirmesine bulundu.