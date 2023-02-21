Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu'nun biyografisi

Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu'nun hayat biyografisi.

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Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu'nun biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü dekanı bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu'nun hayat biyografisi.

PROF. YUSUF KAĞAN KADIOĞLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu, 1965, Kerkük doğumludur. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü dekanıdır.

PROF. YUSUF KAĞAN KADIOĞLU'NUN DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMA ve İŞ BİLİGİLERİ

Aralık 1999 - Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü (Araştırma Görevlisi)

Mayıs 2005 - Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü (Araştırma Görevlisi)

PROF. YUSUF KAĞAN KADIOĞLU'NUN KATILDIĞI ARAŞTIRMA PROJELERİ

Yeken, T., Yıldız, M., Baş, H., Güllü, B., “Mamasun ve Kalebalta (Aksaray) Yöresi Mafik ve Felsik Magmatik Kütlelerin Dokanak İlişkisinin Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması” N.Ü. Araştırma Fonu Projesi (devam ediyor).

N. Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü ile Cevher Madencilik Ltd. Şti. arasında planlanan “Aksaray- Taşpınar Mevkiinde Yapılacak Kum Ocağı” için gerekli ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlanması, 2002.

N. Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü ile Aksaray Cömertler İnşaat Madencilik Turizm Petrol Ltd. Şti. arasında planlanan “Aksaray- Karataş Mevkiinde Yapılacak Taş Ocağı” için gerekli ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlanması, 2002.

Yıldız, M., Güllü, B. “Mamasun Barajı (Aksaray) Magmatik Kayalarının Jeolojik, Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi” N.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 2002-2005.

Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu'nun biyografisi

PROF. YUSUF KAĞAN KADIOĞLU'NU KATILDIĞI ve GÖREV ALDIĞI YURTİÇİ BİLİMSEL TOPLANTILAR

“Tuz Gölü Uygulamalı Çalışması” (Workshop), 9-11 Ekim 2000, N.Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi ve TPAO Çalışma Grubu, (Yürütme Kurulu Üyesi)

TÜBİTAK, JMO ve MTA Ortak Çalışma “Magmatik Petrojenez Lisansüstü Yaz Okulu” Akçakoca, 2001

“Orta Anadolu Jeotermal Enerji ve Çevre Sempozyumu”, 8-11 Ekim 2002, N.Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Çevre Mühendisliği Bölümü, (Yürütme Kurulu Üyesi)

“Kaiser Optical Systems ve Leica Gantenbein” işbirliğiyle hazırlanan “Raman Technology: Principles and Applications” konulu kısa kurs, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bayer Salonu 28-29 Kasım 2005.

PROF. YUSUF KAĞAN KADIOĞLU'NUN ALDIĞI ÖDÜL ve BURSLAR

8-11 Ekim 2002 tarihleri arasında Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik fakültesi Jeoloji ve Çevre Mühendisliği Bölümleri tarafından düzenlenen ORTA ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ VE ÇEVRE SEMPOZYUMU’ nda göstermiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı NÜ Aksaray Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı tarafından verilen Teşekkür Plaketi

PROF. YUSUF KAĞAN KADIOĞLU'NUN GİRDİĞİ UYGULAMA DERSLERİ

N.Ü. Aksaray Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü

*Magmatik Petrografi

*Metamorfik Petrografi

*Optik Mineraloji

*Mineraloji

*Saha Jeolojisi

*Jeolojik Harita Alımı

A.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü

* Petrografi

* Optik Mineraloji

* Maden yatakları

*Jeokimya

*Jeolojik Harita Alımı

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