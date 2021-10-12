Profesör ne demek, TDK'ya göre Profesör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Profesör ne demek? Profesör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi profesör kelimesi. Peki profesör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre profesör nedir, profesör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PROFESÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Profesör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Profesör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre profesör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesi

- Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan unvan

- Bir işi en iyi bilen veya yapan kimse



PROFESÖR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aramızda bir profesör, bir de doçent vardı, hepimiz çoktan pusulayı şaşırmıştık.

