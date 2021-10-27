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  3. Profesör Turgut Göksoy pandemide hem şifa dağıttı, hem de şair oldu! Yazdığı şarkı sözleri yüreklere dokundu

Profesör Turgut Göksoy pandemide hem şifa dağıttı, hem de şair oldu! Yazdığı şarkı sözleri yüreklere dokundu

Özel Pendik Bölge Hastanesi tarafından düzenlenen Aşkın Tuna konseri Yunus Emre Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda Bölge Hastaneleri'nin yönetim kurulu başkanı Prof. Turgut Göksoy’un kaleminden dökülen şiir ve şarkı sözlerine de yer verildi.

Profesör Turgut Göksoy pandemide hem şifa dağıttı, hem de şair oldu! Yazdığı şarkı sözleri yüreklere dokundu

Konser, Özel Pendik Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu başkanı Turgut Göksoy’un selamlama konuşmasıyla başladı.

PANDEMİ PROFESÖRE ŞAİRLİK GETİRDİ

Göksoy, pandemi koşullarında böyle bir programın organize etmenin oldukça güç olduğuna dikkat çekerek, katılımlarından dolayı tüm misafirlere teşekkür etti. Şiir ve şarkı sözlerini yazmaya ise yoğun pandemi döneminde zor çalışma şartları altında başladığını, çok duygulu anlarında bu sözleri yazdığını dile getirdi.

Bu konuşmanın ardından Turgut Göksoy, tarafından yazılan birbirinden güzel şiir ve şarkı sözleri  Pendik Bölge Hastanesi Türk Kalp Müziği Korusu ve müzik sanatçısı Pınar Dilek Yılmaz’ın sesinden ses buldu.

AŞKIN TUNA ŞARKILARI KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Ardından Türkiye'nin unutulmaz şarkılarının söz yazarı Aşkın Tuna sahne aldı.

Aşkın Tuna, şarkı sözlerinin yazımı öncesinde yaşanan birbirinden ilginç hikayeleriyle birlikte anlatması dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Aşkın Tuna’nın kalemden çıkan ve yılların eskitemediği şarkı sözleri “Devlerin Aşkı Büyük Olur, Rüyalarda Buluşuruz, Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” gibi şarkılar ünlü TRT sanatçısı Esra İçöz tarafından seslendirildi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde katılımcılar, tek bir ağızdan söyledikleri şarkılara alkışlarla eşlik ettiler.

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