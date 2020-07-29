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Profesörün eşinden şok iddia! Not karşılığı cinsel ilişkiye girdiler!

Hindistan'da ortaya atılan iddia ülkeyi ayağa kaldırdı. Hindistan'ın önde gelen eğitim kurumlarından Burdwan Üniversitesi'nde görevli İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Dr. Angshuman Kar'ın eşi sosyal medyadan paylaştığı ses kaydıyla eşi Profesör Dr. Angshuman Kar'ın cinsel ilişki karşılığında not verdiğini iddia etti.

Profesörün eşinden şok iddia! Not karşılığı cinsel ilişkiye girdiler!

Hindistan'ın önde gelen eğitim kurumlarından Burdwan Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde profesör olarak ders veren Angshuman Kar ile ilgili bir ses kaydı ülke gündemine bomba gibi düştü.Bir süredir okul koridorlarında ve sosyal medyada Kar'ın öğrencilerine cinsel ilişki karşılığında not verdiği konuşuluyordu. Fakat önceki gün Kar'ın eşi ihanetlere dayanamayıp sonunda patladı. Sosyal medya aracılığıyla bir ses kaydı yayınlayan Kar'ın eşi, ünlü profesörün kadınları nasıl kandırdığını ve ahlaksız tekliflerde bulunduğunu açıkladı.

Profesörün eşinden şok iddia! Not karşılığı cinsel ilişkiye girdiler!

ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİNİ DE VERDİ

Yıllardır bunu sineye çektiğini söyleyen Kar'ın eşi, ünlü profesörün fazladan puan ve not verdiği eski öğrencilerin isimlerini sıraladı. Hint basınında Kar'ın eşinin ismi açıklanmazken olayla ilgili detaylar da kamuoyuna aktarıldı. Ünlü profesörün eşi, ismini saydığı kadınların aldığı puanlar da dahil olmak üzere birçok detayı paylaşırken, bu kadınların birçok üniversite eğitim kurumunda bu sayede iş bulabildiğini ve eşinin de cinsel ilişki karşılığında verdiği sözleri de tuttuğunu söyledi.Ülkeyi karıştıran skandal! Profesör, öğrencilerine cinsel ilişki karşılığı not verdi

"KOCAM İLİŞKİ KARŞILIĞINDA PUANLARINI ARTIRDI"

Hakkındaki iddialar 20 yılı aşkın bir süredir dillendirilen Kar'ın siyasi duruşu ve hükümetle yakın olması sebebiyle yıllardır görevine devam ettiği iddia edilirken ses kaydında, "Kocam, cinsel ilişki karşılığında bir öğrencilerine sınav notlarını ve puanlarını artırmak ya da üniversitelerde kalıcı iş vaadinde bulunuyordu" dedi.

TEPKİLER ARTIYOR!

Sosyal medyada paylaşılan ses kaydının ardından Kar'a ve üniversite yönetimine büyük tepki gösterildi. Özellikle sosyal medyada Kar'ın görevden alınması ve olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunulurken, eski dekan yardımcısı Smriti Kumar Sarkar'ın döneminde 3 kere profesör Kar'ın sınav sorularını sızdırdığına dair iddiaların bulunduğu belirtildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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