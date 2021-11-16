Yıllar önce, megakent İstanbul'da küçük bir dükkanda kurulan fakat sonrasında önemli bir büyüme gösteren Profilo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Profilo iflas mı etti? | Profilo hangi ülkenin? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

PROFİLO İFLAS MI ETTİ?

Profilo Holding iflas etti. İflasın nedeni olarak şirketin eski avukatı Sümer Altay'ın açtığı dava gösteriliyor.

Altay şirketin davasına bakarken görevden alınınca vekalet ücretini almak için şirkete dava açtı. Altay'ın 2.5 milyon liralık alacağı için açtığı dava karara bağlandı. Şirketin Sümer'e ödeme yapması kararlaştırılırken, gerekli süre içinde ödeme yapılmadığı için Sümer'in avukatları Profilo Holding AŞ ile Profilo Sanayi ve Tic. AŞ'nin iflasını istedi. İstanbul Ticaret Mahkemesi geçtiğimiz perşembe günü, 67 yıllık dev şirketin iflasına karar verdi.

Kararın ardından şirketler tasfiye sürecine girecek. Süreci İstanbul İflas Müdürlüğü yürütecek. Oluşacak iflas masası, iki şirketin varlıklarını satarak borçları ödeme yoluna gidecek. Şirketin karara itiraz hakkı var ancak bu tasfiye sürecine engel değil.

PROFİLO HANGİ ÜLKENİN?

Profilo, Türkiye'de bir döneme damga vurmuştu. Binlerce kişiye istihdam saplayan şirket, 2000'li yıllarda sallantıya girmişti. Şirketin önemli firmalarından Profilo Telra 2014 yılında iflas etmişti. Profilo'nun ve Türk sanayiinin kurucusu olan ünlü iş insanı Jak Kamhi, geçtiğimiz yıl 95 yaşında hayatını kaybetti.

Öte yandan bilindiği üzere Profilo; Bosch ve Siemens'e bağlanmıştır. Yabancı sermayeli Türk Şirketidir.

PROFİLO HAKKINDA

Profilo Dayanıklı Ev Aletleri ya da kısaca Profilo, 1976 yılında İstanbul'da kurulan beyaz eşya ve elektronik ürünleri üretici firmadır. BSH grubuna dahil olan firma özellikle beyaz eşya üretiminde Avrupa'da yaygındı. Profilo, üretimini daha çok Marmara Bölgesi'ndeki fabrikalarında gerçekleştirmekteyfi.

Ünlü Yahudi asıllı Türk iş adamı Jak Kamhi tarafından kurulan Profilo, 1995 yılından bu zamana kadar BSH bünyesi altında faaliyetlerini sürdürmekteydi. Bin 200'ün üzerinde yetkili servis noktası mevcut olan firma, beyaz eşya, ankastre cihazlar, elektrikli süpürgeler, klima cihazları, su ısıtıcıları ve küçük ev aletleri gibi eşyalar üretiyordu. 16 Kasım 2021 Salı günü Profilo Holding AŞ ve Profilo Sanayi AŞ için iflas kararı çıkmıştır.