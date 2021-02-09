Programda ortaya çıkanlar herkesi şoke etti! O sözler Müge Anlı'yı çileden çıkarttı!

ATV'nin en çok konuşulan programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olan Davut Kıranlı, 3 aydır haber alamadığı eşi Sevgi Kıranlı'nın kaçırıldığını öne sürdü. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Davut Kıranlı'nın açıklamaları sonrası Muammer Bey'in eşi de yayına katıldı.

HERKES ŞOK OLDU

Karısını çok sevdiğini anlatan gözü yaşlı eş Davut Kıranlı; “Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı” dedi.

Semiha Hanım, eşinin bu ilişkisinin fındık zamanı başladığını bildiğini anlattı. Davut Bey ise eşiyle Muammer'in ayrı bahçelerde çalıştıklarını sadece 20 gün beraber çalıştıklarını o esnada karısının kandırıldığını ileri sürdü.

35 yıllık karısının evine dönmesini isteyen Davut, eşinin Trabzon’da olduğunu ve ikilinin kendilerini evli olarak tanıttıklarını canlı yayında öğrendi.

Sevgi ve Muammer'i gördüğünü iddia eden bir kadın telefonla bağlandı. İkili 2-3 hafta önce gördüğünü söyleyen tanık, günlük kiralık bir ev tutuklarını ve orayı da dolandırdıklarını açıkladı. Muammer'in babasının yanında çalıştığını söyleyen tanık, hatta Sevgi'nin babasına sürekli para göndermesi için mesajlar attığını belirtti.

"SEN KİMSİN DE BU HAKKI KENDİNDE BULUYORSUN"

İsmini vermek istemeyen kişi, Davut ve Muammer’in arkadaşı olduğunu iddia ederek telefonla bağlandı. Ancak izleyicinin açıklamaları Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Semiha Hanım eşi tarafından sürekli şiddet gördüğünü iddia ederken yayına bağlanan şahsın, "Muammer karısını dövemez, korkar. Dövmüşse de kadın hak etmiştir de dövmüştür" sözleri üzerine Müge Anlı, "Sen kimsin de bu hakkı kendinde görüyorsun, dövme hakkını kendinde buluyorsun. Saçma sapan konuşmayın. İnşallah siz de hak edersiniz de sizin de ağzınızı yüzünüzü kırarlar. Alın şunu yayından" diyerek tepki gösterdi.