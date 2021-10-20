Programda partneriyle yakınlaşan Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Telefonu ters çevirince detay ortaya çıktı!

Oryantal dans videosu sebebiyle Habertürk ile yollarını ayıran başarılı sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sarıoğlu, son olarak cesur göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı.

"TELEFONU TERS ÇEVİRİN"

Hande Sarıoğlu, 316 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozu "Telefonu ters çevirin" notuyla paylaştı.

Sarıoğlu'nun paylaşımına yorum yapan onlarca kişi ise "Göğüslerden dolayı kalp şekli çıktı" yorumunu yaptı. Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

PARTNERİNİN AYAĞINI OKŞAMIŞTI

Sports Digitale YouTube kanalında bahis programı sunan Hande Sarıoğlu ile partneri Ertan Süzgün'ün geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümde ilginç anlar yaşamıştı. Sarıoğlu'nun ayağını okşayan Süzgün, peş peşe övgüler yağdırmıştı. Sarıoğlu ise "Bana mı yürüyorsun?" diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.