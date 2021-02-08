Proje Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Proje Danışmanı Maaşları, Proje Danışmanı İş İlanları

Proje Danışmanı görev tanımı nedir, Proje Danışmanı ne iş yapar, Proje Danışmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Proje Danışmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Proje Danışmanı Tanımı; Proje hedeflerini en verimli şekilde gerçekleştirmek için proje boyunca proje yönetim ve uygulama ekibine destek veren, proje yönetim ve uygulama tecrübesine sahip nitelikli kişidir.

Proje Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Proje Danışmanı Maaşları

Proje Danışmanı maaşı ortalama aylık 4.625 - TL'dir. En düşük Proje Danışmanı maaşı 3.150 -TL, En yüksek ise 6.100 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Proje Danışmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Proje Danışmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Asgari düzeyde Lisans Mezunu olmak gerekmektedir.

Proje Danışmanı Ne İş Yapar?

a) Proje danışmanı proje içerisindeki iş paketlerinin her birinin kendine özgü işlemlerinin uygulama süreçlerinde, aksamalara izin vermeden arzulanan hedeflere ulaşmada rehberlik yapmak,

b) Ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önceden tahmin ederek, projede geri dönüşleri ve dolayısı ile zaman kaybını önlemek,

c) Proje uygulama ve yönetiminde olayın seyrine hakim olduğu için, proje ekibini en iyi şekilde yönlendirmek,

d) Projedeki iş ve işlemlerin uygulanması ile ilgili, personel çalıştırılması ,diğer kurumlarla ilişkiler, eğitim mevzuatları, sigorta işlemleri, mal ve hizmet alımlarında yasal prosedürler, tanıtım ve görünürlük kuralları, projenin sürdürülebilirliği vb. teknik ve mali konularda proje ekibini desteklemek,

e) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

Proje Danışmanı Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Proje Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Proje Danışmanı mesleğinin meslek kodu 1213.20 olarak belirlenmiştir

Proje Danışmanı Gerekli Bilgi ve Beceriler

Projelere çözüm bulmak ve belirlenen fırsatları değerlendirmek,

Bir takım kaynaklara başvurarak riskleri yönetmek,

Toplumsal faydayı ve kaliteyi göz önünde bulunduran çalışmalar yapmak,

Tanımlanan kapsama uygun hedefler ve amaçlar doğrultusunda özgün bir plan oluşturmak,

Kendi oluşturduğu ya da daha önceden oluşan bir planı başlatmak, yürütmek ve kontrol etmek,

Firmanın amacına uygun faaliyetleri gerçekleştirmek,

Firmanın genel giderlerini karşılayacak kaynak oluşturmak,

Kurumsal organizasyonu ve finansal kapasiteyi arttırmak,

Proje yazım, yönetim ve raporlaması yapmak.

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