Proktolojik ne demek, TDK'ya göre Proktolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Proktolojik ne demek? Proktolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi proktolojik kelimesi. Peki proktolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre proktolojik nedir, proktolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PROKTOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Proktolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Proktolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre proktolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Proktolji ile ilgili

