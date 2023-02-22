Promise Awosanmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Promise Awosanmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Promise Awosanmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Promise Awosanmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Promise Awosanmi 4 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Promise Awosanmi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Promise Awosanmi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Promise Awosanmi'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Promise Awosanmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Promise Awosanmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Promise Awosanmi şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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