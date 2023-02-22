Promise Awosanmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Promise Awosanmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Promise Awosanmi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Promise Awosanmi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.