Promise Damala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Promise Damala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Promise Damala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Promise Damala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.