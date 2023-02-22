Promise Damala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Promise Damala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Promise Damala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Promise Damala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Promise Damala 21 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Promise Ezekiel Damala şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Promise Damala Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Promise Damala, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Promise Damala'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Promise Damala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Promise Damala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Wikki Tourists
1 Ağustos 2022 yılında Jammerbugt FC
31 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz
20 Eylül 2022 yılında Shooting Stars
Promise Damala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Promise Damala şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.