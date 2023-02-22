Promise Orji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Promise Orji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Promise Orji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Promise Orji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Promise Orji 1 Mart 1994 tarihinde Kebbi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Promise Orji Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Promise Orji'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Promise Orji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Promise Orji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Promise Orji şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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