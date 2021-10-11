Promosyon ne demek, TDK'ya göre Promosyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Promosyon ne demek? Promosyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi promosyon kelimesi. Peki promosyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre promosyon nedir, promosyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PROMOSYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Promosyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Promosyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre promosyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özendirme

