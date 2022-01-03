Prosedür ne demek, TDK'ya göre Prosedür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Prosedür ne demek? Prosedür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi prosedür kelimesi. Peki prosedür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre prosedür nedir, prosedür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PROSEDÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Prosedür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Prosedür kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre prosedür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İşlem

- Yöntem

