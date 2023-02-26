Prosper Fabien Mevoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prosper Fabien Mevoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prosper Fabien Mevoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prosper Fabien Mevoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prosper Fabien Mevoa 12 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prosper Fabien Mevoa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Prosper Fabien Mevoa'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Prosper Fabien Mevoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prosper Fabien Mevoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Prosper Fabien Mevoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prosper Fabien Mevoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prosper Fabien Mevoa şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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