Remdesivir ilacı nedir? Fiyatı ne kadar? İçeriği ne? Hangi firmanın?Birleşik Krallık Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdı! İngiliz turistler tatil bölgelerine akın ettiÜnlü programcı Mary Cosby hakkında ortaya atılan iddia hayrete düşürdü! Anneannesinin ölümünün ardından üvey dedesiyle evlendi!Koronanın yeni belirtileri ortaya çıktı! Bilinenler arasında farklı olan 8 semptom var!Rakı fiyatları 2021 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?Muhavere ne demek, TDK'ya göre Muhavere kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kargo Takip Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kargo Takip Görevlisi Maaşları, ve İş İlanlarıSON DAKİKA! Bebeğe yanlış aşı iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı!Eşini, iki çocuğunun gözleri önünde öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı: Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorumÇevirmen/Tercüman Maaşı Ne Kadar? 2021 Çevirmen/Tercüman Maaşları, ve İş İlanları
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Prostela ne demek, TDK'ya göre Prostela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Prostela ne demek, TDK'ya göre Prostela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Prostela kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Prostela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Prostela nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Prostela kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Prostela ne demek, TDK'ya göre Prostela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Prostela ne demek? Prostela TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi prostela kelimesi. Peki prostela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre prostela nedir, prostela kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Prostela kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Prostela kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

PROSTELA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Prostela kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Prostela kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre prostela kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Önlük

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT