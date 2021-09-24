Prostela ne demek, TDK'ya göre Prostela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Prostela ne demek? Prostela TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi prostela kelimesi. Peki prostela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre prostela nedir, prostela kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Prostela kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Prostela kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PROSTELA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Prostela kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Prostela kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre prostela kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Önlük

