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Protez ne demek, TDK'ya göre Protez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Protez kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Protez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Protez nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Protez kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Protez ne demek, TDK'ya göre Protez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Protez ne demek? Protez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi protez kelimesi. Peki protez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre protez nedir, protez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PROTEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Protez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Protez kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre protez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Takma
- Ön ses türemesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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