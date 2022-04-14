Prototip ne demek, TDK'ya göre Prototip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Prototip ne demek? Prototip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi prototip kelimesi. Peki prototip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre prototip nedir, prototip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PROTOTİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Prototip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Prototip kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre prototip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlk örnek

- Model

