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  3. Provokasyonun ardından karanlıkta kalan Kılıçdaroğlu'na Akşener'den çağrı geldi! "Müsaade ederse ben öderim"

Provokasyonun ardından karanlıkta kalan Kılıçdaroğlu'na Akşener'den çağrı geldi! "Müsaade ederse ben öderim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda elektrik faturası ödememe provokasyonuna girişen ve evindeki elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

Provokasyonun ardından karanlıkta kalan Kılıçdaroğlu'na Akşener'den çağrı geldi! "Müsaade ederse ben öderim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 aydır elektrik faturalarını ödemeyerek provokasyona girişmişti. Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi.

Kılıçdaroğlu, gelişmeyi, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler" diyerek duyurdu.

Provokasyonun ardından karanlıkta kalan Kılıçdaroğlu'na Akşener'den çağrı geldi! "Müsaade ederse ben öderim"

AKŞENER'DEN ÇAĞRI: SELVİ HANIM'IN İŞİ ZOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evindeki elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun zor durumda kalacağını ifade eden Akşener, "Müsaade ederseniz faturanızı ben ödeyeyim" dedi.

Provokasyonun ardından karanlıkta kalan Kılıçdaroğlu'na Akşener'den çağrı geldi! "Müsaade ederse ben öderim"

Akşener açıklamasında şunları söyledi:

"Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için.''

Bölge Gündem Editör Ekibi
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