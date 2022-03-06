Provokatörlere geçit yok! EGM'den 'yağ fiyatı' açıklaması!

Türkiye'de özellikle son dönemde değişen fiyatlarıyla gündemin ana maddelerinden olan sıvı yağ, provokatörlerin de en çok yöneldiği algı çalışmalarının başını çekiyor. Birçok hesap üzerinden doğru olmayan bilgilerle gerçek olmayan yağ fiyatları ve stokların tükendiği haberlerini öne sürerek vatandaşı galeyana getirmek isteyen provokatörler bu yöntem için Twitter'ı kullanıyor.

İŞLEMLERE BAŞLANDI

Bu doğrultuda Twitter'de paylaşım yapan bazı provokatörler ise EGM'nin elinden kaçamadı. EGM tarfından yapılan açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Yağ Fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

BAKAN KİRİŞÇİ YALANLAMIŞTI

Sosyal medyada gezinen yağ stoğunun tükenmek üzere olduğuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir" şeklinde konuşmuştu.