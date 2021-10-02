Provokatörlük ne demek, TDK'ya göre Provokatörlük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Provokatörlük ne demek? Provokatörlük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi provokatörlük kelimesi. Peki provokatörlük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre provokatörlük nedir, provokatörlük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Provokatörlük kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Provokatörlük kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PROVOKATÖRLÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Provokatörlük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre provokatörlük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kışkırtmacılık

