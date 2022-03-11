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Prozodi ne demek, TDK'ya göre Prozodi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Prozodi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Prozodi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Prozodi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Prozodi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Prozodi ne demek, TDK'ya göre Prozodi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Prozodi ne demek? Prozodi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi prozodi kelimesi. Peki prozodi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre prozodi nedir, prozodi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PROZODİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Prozodi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Prozodi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre prozodi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şiir bestesinde, hece vurgularının müzik, vurgu ve yükselişleriyle iyice uyuşmuş olması
- Vurgu, durak, ezgi gibi ses bilgisi ögelerinin tamamı

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