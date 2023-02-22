Przemyslaw Mystkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Mystkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Przemyslaw Mystkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Przemyslaw Mystkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Przemyslaw Mystkowski 25 Nisan 1998 tarihinde Białystok şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Przemysław Mystkowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Przemyslaw Mystkowski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Przemyslaw Mystkowski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Przemyslaw Mystkowski'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Przemyslaw Mystkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Przemyslaw Mystkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Przemyslaw Mystkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Przemyslaw Mystkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Jagiellonia U19

14 Ocak 2014 yılında Jagiellonia II

13 Şubat 2014 yılında Jagiellonia

31 Ağustos 2017 yılında Miedz Legnica

30 Haziran 2018 yılında Jagiellonia

12 Temmuz 2018 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2019 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2023 yılında Iraklis

Przemyslaw Mystkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Przemyslaw Mystkowski şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Przemyslaw Mystkowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jagiellonia Białystok

Polonya U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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