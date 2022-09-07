PSG 2 - 1 Juventus | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında PSG ile Juventus karşı karşıya geldi. PSG mücadeleyi Mbappe'nin attığı gollerle 2-1 kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla başladı. Bu kapsamda Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG) ile İtalyan ekibi Juventus H Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Paris'teki Parc des Princes stadyumunda saat 22.00'da başlayan maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yaptı.

PSG 2 - 1 Juventus | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Paris Saint Germain mücadeleyi Mbappe'nin 5. ve 22.dakikada attığı gollerle 2-1 kazandı. Juventus'un tek golünü ise 53.dakikada McKennie kaydetti.

PSG grubun ikinci maçında Maccabi Haifa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek, Juventus ise Benfica'yı konuk edecek.

PSG 2 - 1 Juventus | MAÇ SONUCU, ÖZETİ PSG 2 - 1 Juventus | MAÇ SONUCU, ÖZETİ PSG 2 - 1 Juventus | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

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