PSG 2 - 1 Juventus | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla başladı. Bu kapsamda Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG) ile İtalyan ekibi Juventus H Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Paris'teki Parc des Princes stadyumunda saat 22.00'da başlayan maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yaptı.

Paris Saint Germain mücadeleyi Mbappe'nin 5. ve 22.dakikada attığı gollerle 2-1 kazandı. Juventus'un tek golünü ise 53.dakikada McKennie kaydetti.

PSG grubun ikinci maçında Maccabi Haifa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek, Juventus ise Benfica'yı konuk edecek.