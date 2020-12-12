PSG-Başakşehir maçının yorumlarını sosyal medyadan 2 milyar kullanıcı okudu!

PSG-Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı, öncesi ve sonrasıyla adeta spor tarihine geçti. Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun uğradığı ırkçılık karşısında takımı sahadan çeken Başakşehir yönetimi, maçı erteletti ve bir ilke imza attı.

Bir gün sonra kaldığı yerden devam eden maç öncesinde ise iki takım futbolcuları da bir süre ırkçılığa karşı diz çökerek yumruklarını havaya kaldırdı. Bu anlar adeta spor tarihine geçerken, ırkçılık skandalının yaşandığı gece, sosyal medyada bu olay üzerine yapılan yorumlar 2 milyar kez okundu.

Pierre Webo'nun maruz kaldığı ırkçı söylemin ardından bir gün ertelemeyle tamamlanan mücadele hakkında yapılan yorumlar, 17 milyar 809 milyon defa görüntülendi.

Büyük yankı yaratan olayın ardından konu ile ilgili yapılan paylaşımlar, dünya nüfusunun yaklaşık %25'ine ulaştı. Sosyal medyada 2 milyar kullanıcı maç hakkındaki yorumları okudu. Kullanıcılar en çok Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde olay hakkında görüşlerini aktardı. Dünya basını da yaşananları yakından takip etti.

"O LAFI DUYDUĞUMDA KONTROLDEN ÇIKTIM"

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, o gece yaşadıklarını İngiliz medyasında anlattı. Kendisine karşı söylenenleri duyduğunda kontrolden çıktığını belirten Webo, "UEFA'nın hakemlere özel bir eğitim vermesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanları birleştiren futbolu korumak için bu tür sorunlara kalıcı çözümler bulmalıyız. Futbolcuyken 13 yıl önce İspanya'da başımdan geçen olaylar hala tekrar ediyor." ifadelerini kullandı.