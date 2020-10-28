Başakşehir 0 - 2 PSG | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 2. hafta maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile mücadele etti.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yönettiği Medipol Başakşehir- Paris Saint-Germain maçı, Kean'ın 64. ve 79. dakikada attığı goller sonucu Fransız ekibin 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonuçla Paris Saint-Germain gruptaki ilk puanını aldı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.

BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇINDAN DAKİKALAR

8. dakikada Mbappe kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan süratle ilerledi. Ceza sahasına giren Mbappe'nin, sol çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Mert topu kontrol etmeyi başardı.

16. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Crivelli, hemen yanındaki Visca'ya pasını bıraktı. Visca, topu düzeltip rakip ceza sahası önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına yapılan ortada, Epureanu topu kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Di Maria'nın ayak içiyle yaptığı vuruşta, top az farkla yandan dışarıya gitti.

26. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Visca, Rafael'e pasını gönderdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Rafael'in sert şutunda, kaleci Navas topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

37. dakikada Paris Saint-Germain'in gelişen atağında Florenzi, sağ kanattan penaltı noktası üzerine yerden pasını gönderdi. Mbappe topun gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

57. dakikada Başakşehir’in sol kanattan geliştirdiği atakta Edin Visca topla buluştu. Boşnak yıldızın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Navas topu son anda kurtardı.

64. dakikada Sol taraftan köşe vuruşu kullanan Paris Saint Germain’de Moise Kean ceza sahası içinde bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

79.dakikada Paris Saint Germain’in sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Kean, vuruşunda skoru 2-0‘a getirdi.

Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçı, Fransız ekibin 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇINDAN NOTLAR

EFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Leipzig'e 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü ve o maçta aşil tendonu kopan Junior Caiçara'nın yerine ilk 11'de Berkay Özcan'a şans verdi.

Caiçara'nın yokluğunda Rafael'i sağ beke çeken Buruk, Berkay Özcan'ı ise Rafael'den boşalan orta sahada görevlendirdi.

Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.

MAÇ KADROSUNDA YER ALMAYAN İSİMLER

Turuncu-lacivertli ekipte, hafta sonunda ligde oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı.

Tedavileri süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

MEHMET TOPAL, 100. AVRUPA MAÇINA PSG KARŞISINDA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.

Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 99 maça çıkan Mehmet Topal, 100. maçında Fransız ekibine karşı sahada yer aldı.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI'NIN TRİBÜNLERİNDE TÜRK BAYRAKLARI YER ALDI

Medipol Başakşehir'in, Paris Saint-Germain ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı.

Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlerde ise asıldı.