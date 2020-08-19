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  3. PSG finale yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü!

PSG finale yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü!

Geçtiğimiz gece tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen PSG, bu zaferi doyasıya kutladı. Paris'te sokağa dökülen taraftarlar, koronavirüs önlemlerini unuttu.

PSG finale yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü!

Kulüp tarihinde bir ilke imza atan Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesini doyasıya kutladı. Yarı finalde Leipzig'i 3-0 geçen PSG, bu sezonun ilk Şampiyonlar Ligi finalisti oldu. Bu sonuçla tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finali oynayacak olan Paris, gece boyu zaferi kutladı.

Sabaha kadar meşaleler ile takımlarının finale yükselmesini kutlayan PSG taraftarları, koronavirüsü unuttu. Maç süresince ve maç sonunda birçok alanda kalabalıklar oluşturan taraftarlar, sosyal mesafeyi yok saydılar. Birçok taraftarın da maske takmadığı görüldü.

Paris Saint Germain finale yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü!

PARİS SAİNT GERMAİN'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Galatasaray ve Club Brugge ile A grubunda bulunan Paris ekibi, bu grubu 16 puanla lider bitirdi. Grup maçlarının ardından son 16 turunda Borussia Dortmund ile eşleşen PSG, toplamda 3-2'lik skorla rakibini geçerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. 

Paris Saint Germain finale yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü!

Paris Saint Germain, koronavirüs salgını dolayısıyla verilen uzun süreli aranın ardından çeyrek finalde Atalanta ile eşleşti. Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanan çeyrek final maçında Atalanta'yı 2-1 mağlup eden PSG, yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise yine bir Alman ekibi olan Leipzig'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale adım attı. 

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu: Leipzig 0-3 PSGŞampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu: Leipzig 0-3 PSG

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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