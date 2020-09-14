PSG - Marsilya maçında tarihi kavga: 5 kırmızı, 12 sarı kart!

Fransa Ligue 1'de lig tarihinin en çekişmeli ve en önemli karşılaşmalarından birisi olan PSG ve Marsilya maçı, dün gece oynandı. Karşılaşmadan Marsilya, 1-0 üstün ayrıldı. Ancak maça damga vuran noktalar futbol ile alakalı değildi. Maç sonunda iki takım oyuncuları da büyük bir kavgaya girdi. "Le Classique" adıyla oynanan PSG - Marsilya maçında çıkan kavgaların sonucunda 5 kırmızı kart, 12 sarı kart çıktı.

Sezona Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı için geç başlayan PSG, geçtiğimiz hafta içi Ligue 1'deki ilk maçına çıkmıştı. Lens karşısında sahada 1-0 mağlup ayrılan yıldızlar topluluğu, bu haftada Marsilya karşısında 1-0 mağlup ayrıldı.

TARİHİN EN ÇOK KART ÇIKAN MAÇI

Paris deplasmanında en son 2010 yılında kazanan Marsilya'nın tarihi galibiyeti, maç içinde yaşanan gerginlikle ve karşılaşmanın son anlarında çıkan kavgayla gölgelendi.

Maç boyunca süren gerginliğin sonucunda toplamda 17 kart çıktı. Bu karşılaşma, 21. yüzyılda Ligue 1 tarihinde en fazla kartın çıktığı maç olarak tarihe geçti. Maçın son dakikalarında Lyvin Kurzawa ve Jordan Amavi arasında çıkan kavga, diğer oyuncularında dahil olmasıyla bir anda alevlendi ve futbol unutuldu.

Kavganın sonunda Paris Saint Germain'den Kurzawa, Leandr Parades ve Neymar kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Marsilya'da ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.