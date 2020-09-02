PSG'de koronavirüs şoku! Neymar'ın testi pozitif!

Son dakika haberine göre, Paris Saint Germain'de koronavirüs krizi yaşanıyor. Şampiyonlar Lig'inde final oynayan PSG, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada pozitif çıkan isimlerin, tedavilerine başlandığı bildirildi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG'de pozitif çıkan futbolcuların, Neymar, Di Maria ve Paredes olduğu bildirildi. Oyunculardan henüz bir açıklama gelmedi.

Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Kovid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.