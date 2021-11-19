PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, bir pandanın vaftiz babası oldu!

Dünyaca ünlü genç futbolcu Kylian Mbappe ve Çinli Olimpiyat Şampiyonu dalgıç Zhang Jiaqi, Fansa'da bulunan üç aylık iki pandanın vaftiz ebeveyni ilan edildi. Beauval Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanların yanında düzenlenen törene yıldız sporcular katıldı.

Kylian Mbappe törenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Kendisini heyecanı nedeniyle bir çocuk gibi hissettiğini ifade eden Mbappe, "Bugün kendimi bir çocuk gibi hissediyorum. 100 gün önce doğan bu iki pandadan birisinin vaftiz babası olduğum için şanslıyım ama aynı zamanda nesli tükenme riski altındaki bu hayvanları koruma projesinin bir parçası olmak büyük bir sorumluluk" şeklinde konuştu.

DİPLOMATİK BİR SEMBOL OLDULAR

Üç aylık pandaların annesi ve babası, 2012 yıllında Çin tarafından Fransa'ya 10 yıllığına ödünç olarak verilmişti. Pandaların Fransa'ya gelişi, Paris ve Pekin arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirme çabasının bir sembolü olarak değerlendirilmişti.