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  3. Psikiyatri kliniğinden kaçan adam, elindeki bıçakla dehşet saçtı

Psikiyatri kliniğinden kaçan adam, elindeki bıçakla dehşet saçtı

Kütahya'da bir hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gördüğü öğrenilen Mehmet E., evine giderek aldığı bıçakla etrafa tehdit ve hakaretler savurdu. Üniversitede yıllarca öğretim görevlisi yapmış olduğu belirlenen şahıs, polislerin ikna çabalarına ayetler okuyarak karşılık verdi.

Psikiyatri kliniğinden kaçan adam, elindeki bıçakla dehşet saçtı

Kütahya'da hastanenin psikiyatri servisinden kaçıp evinin balkonundan bıçakla tehditler savuran adam, polise zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak'taki apartmanın 5. katındaki evin balkonunda bir kişinin kendine zarar verdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre önce tedavi gördüğü hastanenin psikiyatri bölümünden kaçtığı belirlenen Mehmet E., ekiplerin gelmesiyle elindeki ekmek bıçağıyla kendisine zarar vereceği ve aşağıya atlayacağı tehdidinde bulundu. Şahıs, bu arada ekiplerin ikna çalışmalarına ayetler okuyarak karşılık verdi. Yarım saatlik ikna çalışmasının ardından Mehmet E., elindeki bıçağı düşürmesiyle etkisiz hale getirildi. Apartmandan indirilip ambulansa götürülürken şarkı söyleyen şahıs, yanında bayan doktor ve hemşirenin olmasını istedi.

Psikiyatri kliniğinden kaçan adam, elindeki bıçakla dehşet saçtı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek yeniden tedavi altına alınan şahsın bir üniversitede yıllarca öğretim görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Psikiyatri kliniğinden kaçan adam, elindeki bıçakla dehşet saçtıPsikiyatri kliniğinden kaçan adam, elindeki bıçakla dehşet saçtıPsikiyatri kliniğinden kaçan adam, elindeki bıçakla dehşet saçtı

Berna Akkaya
Editör


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