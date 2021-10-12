Psikoloji ne demek, TDK'ya göre Psikoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Psikoloji ne demek? Psikoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi psikoloji kelimesi. Peki psikoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre psikoloji nedir, psikoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PSİKOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Psikoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Psikoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre psikoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ruh bilimi, ruhiyat

- Bir grubu, bir bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütünü

- Ruhsal

- Herhangi bir edebiyat ürününde, kişilerin kişiliklerini belirleyen duyuş, düşünüş, davranış biçimi



PSİKOLOJİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Toplum psikolojisi.



PSİKOLOJİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- sosyal psikoloji

