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Psikolojik Danışman Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Psikolojik Danışman Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterliliğin Standart Adı, Seviyesi, Revizyon Sayısı, Sektörü, Hazırlayan Kuruluşlar ve Psikolojik Danışman Mesleki Yeterlilik Belgesinin Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı ile Psikolojik Danışman Mesleki Yeterlilik Belgesinin Amacı ve Gerekçesi ile Nasıl Alınabileceği Hakkında Bilgilere Haberimizden Ulaşabilirsiniz.

Psikolojik Danışman Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Psikolojik Danışman Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Psikolojik Danışman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Eğitim Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Psikolojik Danışman (Seviye 6) iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri çerçevesinde, çocukluktan yaşlılığa değin farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal gelişim alanlarında ve uyum konularında yardımcı olmak amacıyla bireyle veya grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan nitelikli kişidir.

Standart kodu : 17UMS0624-6  

Standart adı : Psikolojik Danışman          

Psikolojik Danışman Seviyesi : Seviye 6

Revizyon Sayısı : 0          

İlgili Olduğu Sektör : Eğitim        

Hazırlayan Kuruluşlar : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği    

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

Psikolojik Danışman Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız

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