Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, satırla komşularını yaraladı

Olay, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, komşularını satırla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Gedik Sokağı'nda ikamet eden 63 yaşındaki öğretmen Necati K. ile komşuları Necati (60) ve eşi Hakime K. (56) çifti arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

SATIRLA KOMŞULARINA SALDIRDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Necati K. evindeki satırla komşularına saldırdı.

Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Satırla yaralanan çift, sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Hakime K, Necip Fazıl Şehir Hastanesine yönlendirildi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Necati K. ise polislerce gözaltına alındı.