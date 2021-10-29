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Psikolojizm ne demek, TDK'ya göre Psikolojizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Psikolojizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Psikolojizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Psikolojizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Psikolojizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Psikolojizm ne demek, TDK'ya göre Psikolojizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Psikolojizm ne demek? Psikolojizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi psikolojizm kelimesi. Peki psikolojizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre psikolojizm nedir, psikolojizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PSİKOLOJİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Psikolojizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Psikolojizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre psikolojizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ruh bilimcilik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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