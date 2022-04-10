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Psikometri ne demek, TDK'ya göre Psikometri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Psikometri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Psikometri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Psikometri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Psikometri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Psikometri ne demek, TDK'ya göre Psikometri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Psikometri ne demek? Psikometri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi psikometri kelimesi. Peki psikometri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre psikometri nedir, psikometri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PSİKOMETRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Psikometri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Psikometri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre psikometri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ruh ölçümü

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