Psikopatoloji ne demek, TDK'ya göre Psikopatoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Psikopatoloji ne demek? Psikopatoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi psikopatoloji kelimesi. Peki psikopatoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre psikopatoloji nedir, psikopatoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PSİKOPATOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Psikopatoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Psikopatoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre psikopatoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akıl ve ruh sağlığını inceleyen bilim

