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Psikoteknik belgesi kimler için zorunludur? Süresi nedir? Raporu nereden alınır?

Ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirilmesiyle " Psikoteknik belgesi kimler için zorunludur? Süresi nedir? Raporu nereden alınır? " sorularının cevabı merak konusu oldu..

Psikoteknik belgesi kimler için zorunludur? Süresi nedir? Raporu nereden alınır?

30 Haziran'dan itibaren psikoteknik belgesi ticari araç sürücüleri için zorunlu oldu. Karar sonrası birçok araç sürücüsü " Psikoteknik belgesi kimler için zorunludur? Süresi nedir? Raporu nereden alınır? " gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 

Psikoteknik belgesi kimler için zorunludur? Süresi nedir? Raporu nereden alınır?

PSİKOTEKNİK BELGESİ KİMLER İÇİN ZORUNLUDUR? SÜRESİ NEDİR? RAPORU NEREDEN ALINIR?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere 181 TLcezai işlem uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.

Psikoteknik belgesi kimler için zorunludur? Süresi nedir? Raporu nereden alınır?

PSİKOTEKNİK BELGESİ KİMLER İÇİN ZORUNLUDUR?

Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler, psikoteknik belgesini almak zorunda olacak.

Psikoteknik raporu alan ticari araç sürücüleri almış oldukları psikoteknik raporu 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre dolduktan sonra tekrar bu rapordan almaları gerekmektedir.

Psikoteknik belgesi kimler için zorunludur? Süresi nedir? Raporu nereden alınır?

PSİKOTEKNİK BELGESİ SÜRESİ NEDİR?

Psikoteknik raporu alan ticari araç sürücüleri almış oldukları psikoteknik raporu 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre dolduktan sonra tekrar bu rapordan almaları gerekmektedir.

Psikoteknik belgesi kimler için zorunludur? Süresi nedir? Raporu nereden alınır?

PSİKOTEKNİK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmiş kurumlar tarafından verilmektedir. İlinizde bulunan bu kurumlara başvuruda bulunarak psikoteknik belgesi almak için başvuru yapabilirsiniz.

Psikoteknik belgesi kimler için zorunludur? Süresi nedir? Raporu nereden alınır?

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