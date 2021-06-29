Psikoteknik belgesi olmayan sürücülere ceza geliyor!

Araç kullanan bireylerden kaynaklı gelişen trafik kazalarını en az seviyeye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, sinir ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testinin, 30 Haziran'dan itibaren ticari araç sürücüleri için mecburi hale geleceği duyuruldu!

12 FARKLI TEST UYGULANIYOR

Türkiye'de psikoteknik merkezlerinin 15 yıldır hayatta olduğunu belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, "Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını asgariye indirmek için uygulanan psikoteknik testi 30 Haziran 2021 itibariyle ticari araç sürücülerine mecburi hale getirildi. Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülere bin 181 lira ceza kesecek" diye konuştu.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?

Psikoteknik nedir sorusunun kapsamli olarak cevabini ve ehliyet alacak kisilerle ne gibi bir iliskisi olduguna bakacağız. Psikoteknik, aslında psikoloji kapsamında değerlendirilebilecek bir ifadedir. Bireylerin çalışma şartlarına ne kadar uyum sağlayabildiğini, dayanıklıklarını, o işte ne kadar zaman geçirebildiğini çalıştığı saat müddetçe ne kadar verim verebildiğini kapsamlı olarak belirleyen bir araştırma yöntemidir.

PSİKOTEKNİK BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR

Belgenin verilebilmesi için sürücü adayının bu testlerden istenilen düzeyde basarılı olarak geçmesi gerekir. Fiziksel olarak ve ruhsal yönden testlere tabi tutulan kişiler bu testlerden basarılı geçmelidir. Bu belgenin yasalarca belirten mevzuata da uygun olarak düzenlenmiş hali Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Buna göre bu belgeyi almaya bedenen ve ruhen hak kazanmış kişiler şoförlük mesleğini icra edebilirler. Ancak belgenin her beş yılda bir kurumlar tarafından yenilenmesi gerekir.