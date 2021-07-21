PSV 5-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarına çıkmaya hak kazanan Galatasaray, gruplara adını yazdırmak için ön eleme maçlarına çıkıyor. Bu kapsamda ön eleme 2. Tur ilk maçına Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a karşı çıkan Cimbom, ilk maçta istediği avantajı elde edemedi. Sarı kırmızılı ekip, Zahavi'nin hattrick yaptığı maçı 5-1 kaybetti.

İLK 11'LER

PSV Eindhoven, sahaya Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Eren Zahavi 11'iyle çıktı.

Galatasaray'da ise kadroda beklenenin aksine sürpriz isimler de yer aldı. Fatih Terim Muslera, Alpaslan, Marcao, Luyindama, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ilk 11'ini sahaya sürdü.

PSV 5-1 GALATASASRAY MAÇ SONUCU

2. dakikada Muslera, kendisine verilen geri pasında topu ayağından çıkarmakta zorlandı. Araya giren Zahavi, dönerek vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.

35. dakikada orta alanda kaptırılan top sonrası hızlı gelişen PSV atağında Madueke sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup topu kale sahasına çevirdi. Zahavi bu topa dokunarak farkı ikiye çıkardı.

42. dakikada sol kanattan sıfıra inen Ömer Bayram'ın ortasında Emre Kılınç kafayı vurdu ve topu ağlara göndererek farkı bire indirdi.

İlk yarı 2-1'lik PSV üstünlüğü ile sona erdi.

51. dakikada Zahavi'nin pasıyla savunma arkasına hareketlenen Götze, sert bir vuruşla topu ağlara göndererek durumu 3-1'e getirdi.

84'te Zahavi'nin önüne düşen topta mulera'dan sıyrılan Zahavi topu ağlara yolladı.

88. dakikada Max'ın ortasında Götze kafayı vurdu. Muslera bu topu ters tokatlayınca top ağlara gitti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray turu zora soktu.

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