PSV - Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezona kamp çalışmaları ile devam eden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme aşamalarını geçmek zorunda. Bu kapsamda PSV ile eşleşen sarı kırmızılı ekip ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler de bu maç hakkındaki detayları araştırıyor. İşte o cevaplar...

PSV - GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın ülkemizi Şampiyonlar Ligi 2. eleme maçında temsil edeceği bu mücadele 21 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak.

PSV - GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Mücadele, Spor Smart ve Smart Spor HD ekranlarından canlı yayınlanacak.