Puantör ne demek, TDK'ya göre Puantör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Puantör ne demek? Puantör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi puantör kelimesi. Peki puantör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre puantör nedir, puantör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PUANTÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Puantör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Puantör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre puantör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çalışanların giriş çıkış saatlerini işaretleyen kimse veya alet

- Spor karşılaşmalarında değerlendirme yapma amacıyla puan veren kimse

