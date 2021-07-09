Çıktığı yıldan beri oyun dünyasında büyük etki yaratan PUBG, mobil oyunuyla da aynı etkiyi yaratmayı başarmıştı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca anlık oyuncuya sahip olan PUBG Mobile yeni güncellemesiyle oyunseverleri meraklandırdı. PUBG 1.5 güncellemesi geldi mi, nasıl yapılır? PUBG UC hilesi yapma 2021 işte tüm detayları...

PUBG 1.5 GÜNCELLEMESİ GELDİ Mİ, NASIL YAPILIR?

PUBG Mobile 1.5 güncellemesi 8 Temmuz 2021'de yayınlandı. Sezon 20 Royale Pass'in ise 13 Temmuz'da başlaması bekleniyor. Güncellemenin tüm cihazlar için geçerli olacağı tarih şöyleydi:

8 Temmuz 03:00 UTC'ye kadar App Store

8 Temmuz 06:00 UTC'ye kadar Galaxy Store

Amazon Appstore 8 Temmuz 08:00 UTC'ye kadar

Google Play 8 Temmuz 15:30 UTC'ye kadar

PUBG 1.5 güncellemesi Android cihazlar için 600MB civarındayken, iOS güncellemesi ise 1.5GB civarında bir büyüklükte.

PUBG 1.5 GÜNCELLEMESİNDE NELER VAR?

ERANGEL TRANSİT SİSTEMİ

Yeni toplu taşıma sisteminde adalar arasında seyahat etmenize yardımcı olunacak. Bu durum Erangel haritasında oyunun kurallarını değiştirebilir. Bu, geçiş sisteminde sizi bekleyen biri olabileceği için biraz dikkatli olmanız gerekse de, düşman ekiplerinin rotasyonunu durdurmak için köprünün etrafında kamp kurmayı seven oyuncular için üzücü bir haber olabilir.

HAVA KONVEYÖRÜ BAŞLATICI

Hava Konveyörü, haritanın kentsel alanlarında bulunabilen yeni bir makine türü. Bu konveyörler sayesinde kendinizi gökyüzüne fırlatabiliyorsunuz. Üstelik size gönderdiği yönü de kontrol edebilirsiniz. Ancak indiğiniz yeri dikkatli seçmelisiniz. Düşmanların ortasına inmek gafil avlanmanıza neden olabilir.

YERÇEKİMİ ÖNLEYİCİ MOTOSİKLET

Hem yerde hem suda gidebilen yüksek teknoloji bir motosiklet geliyor. Bu motosiklet ile teknelerin suda seyahat etmesine gerek kalmayacak ve motosiklet ayrıca havada olduğu için düşmanları daha iyi tespit etmeye yardımcı olacak.

DEVRİYE KORUMA ROBOTU

Haritanın birkaç kentsel bölgesinde özel robotik köpekler bulunabilir ve etkinleştirildikten sonra tüm alanı yüksek kaliteli savaş malzemeleri için tarama yeteneğine sahiptirler.

YENİ SİLAH MG3

PUBG'ye yepyeni bir silah geliyot. Silah Hafif Makineli Tüfek kategorisine ait ve 7.62 mm Cephane kullanacak. Bu silahın benzersiz özelliği, dakikada 660 veya 990 atış yapacak şekilde ayarlanabilen esnek atış hızının olması.

KALAN CEPHANE GÖSTERGESİ

1.5 güncellemesinin oyuna getirdiği bir diğer yeni özellik de, şarjörde ne kadar cephane kaldığını rengini değiştirerek gösterecek olan yeni kalan cephane göstergesi özelliği.

PUBG MOBİLE UC HİLESİ NEDİR?

Geniş bir oyuncu kitlesine sahip Pubg mobile oyunu için hazırlanan hile ücretsiz UC kazanmak isteyenler için birebir. Pubg mobile UC hilesi ve pubg UC hilesi şimdiye kadar yapılmış olan diğer hilelerden farklı olarak gerçek UC ve BP kazanmanıza olanak sağlıyor.



PUBG MOBİLE UC HİLESİ NASIL YAPILIR?

Pubg mobile UC hilesi yapabilmek için öncelikle hesabınıza gönderim yapacağınız miktarları seçin. Ücretsiz UC için miktar seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken husus gönderimlerin yoğun olduğu zamanlarda gönderimler aksayabilir. Bu yüzden ilk gönderimizde yüksek miktarda UC seçmemeye özen gösterin.

İşlemleri tamamladığınızda gönder butonuna tıklayın. Açılan pencerede hile sizden kullanıcı adınızı ve Pubg Mobile oynadığınız platformu isteyecek. Kullanıcı adı bölümüne oyundaki kullanıcı adı veya kullanıcı id numaranızı girin. Platform seçiminde ise oyunu oynadığınız o anki platformu seçin. Pubg mobile UC hilesi telefon kullanıcıları için IOS ve Android seçenekleri mevcut. Eğer oyunu bilgisayardan oynuyorsanız PC seçeneğini seçmeniz gerekir. Tümü seçeneği yapılan gönderimler bazen aksaklıklar yaşayabiliyor. Bu yüzden hileyi yaparken platform seçimine dikkat etmeniz gerek.

Hileyi çalıştırdıktan sonra arkanıza yaslanın ve bekleyin. Bu esnada Pubg UC hilesi arka planda üretimlerine başlayacak. Üretim aşamalarını durum çubuğundan ve altında gösterilen yazılardan takip edebilirsiniz.

Üretim tamamlandığında açılan pencerede hile sizden doğrulama aşamalarını tamamlamanızı bekler. Bu aşamalar tamamlamadığınız sürece gönderim askıda kalır ve başarısız olur. Bu aşamaları tamamlamak gayet kolaydır. Yapmanız gerekenler Instagram hesabını takip etmek, Youtube kanalına abone olup bildirimleri açmak ve siteye giriş adımını tamamlamak. Bu aşamaların ayrıntılarını yazının devamında bulabilirsiniz.

DOĞRULAMA AŞAMALARI NASIL TAMAMLANIR?

Doğrulama penceresi karşınıza çıktığında "Doğrulama Aşamalarına Geç" yazan kırmızı buton ile doğrulamaları yapacağınız sayfaya gidin. Bu sayfada 3 adet simge bulunur. 1. Simgeyi siteye giriş için, 2. simgeyi Youtube kanalına abone olmak ve bildirimleri açmak için, 3. Simgeyi ise Instagram hesabını takip etmek için kullanacaksınız. Siz bunları yaparken hile algoritması sizi takip eder ve tamamladığınızda gönderimi onaylar.

Tüm bu aşamaları yaptıktan sonra üretilen UC hesabınıza yansır. Gönderimler yoğun olduğu zamanlarda 24 saati bulabilir.