PUBG Mobile Sezon 20 ne zaman gelecek? Sezon 20 Royal Pass ödüllerinde neler var?

Mobile oyun kategorisinin devlerinden biri olan PUBG Mobile milyonlarca oyuncuyu bünyesinde bulunduruyor. Bu kadar geniş bir topluluğa sahip olan PUBG Mobile'in getirdiği yenilikler de oldukça ses getiriyor. 19. sezonu 17 Mayıs 2021 tarihinde duyuran PUBG Mobile'in Sezon 20'yi ne zaman duyuracağı oyunseverler tarafından oldukça merak ediliyor. İşte o bilgiler...

PUBG MOBİLE SEZON 20 NE ZAMAN GELECEK?

Bugüne kadar çıkan sezonları incelediğimizde her sezonun yaklaşık 8 hafta sürdüğünü görüyoruz. PUBG Mobile'ın her sezonu yaklaşık sekiz hafta sürüyor. 17 Mayıs 2021'de yayınlanan PUBG Mobile Sezon 19'da yaklaşık iki ay sürecek. Yani bu mantığa göre 13 Temmuz'da sezon 19'un son bulması gerekiyor.

Sezon 19'dan Sezon 20'ye geçiş sırasında Royal Pass'a yaklaşık 1 gün boyunca erişilemeyecek. Bu süreç içerisinde oyuncuların görev yapmalarına ve ödül puanları almalarına izin verilmeyecek. Eğer sezonların gidişat tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmazsa PUBG Mobile Sezon 20, 13 Temmuz Türkiye saati ile 05: 00'da başlayacak.

PUBG MOBİLE SEZON 20 ROYAL PASS ÖDÜLLERİNDE NELER VAR?

PUBG Mobile'de her yeni sezon, oyuncu avatarları, silahlar, silah görünümleri gibi birçok yeni içerik ve ödül getiriyor. PUBG Mobile Sezon 20 güncellemesinde de yine ödüller ve değişiklikler bekleniyor .PUBG Mobile Sezon 20 Royale Pass ödülleri kapsamında bulunacaklar listesi ise şu şekilde oluşuyor:

Gelgit Savaş Tanrısı - Yara-L

Gece Avcısı Seti

Deniz Çapulcu - M24

Deniz Çapulcu - UZI

Deniz Çapulcu ifadesi

Gelgit Savaş Tanrısı Seti

Deniz Yırtıcı Seti

Dalgakıran Seti

PUBG Mobile sezon 20 tam Royale Pass'ı 600 Unknown Cash'e maliyetinde olacak ve oyuncuların tüm ödülleri kazanmasına ve Elit Görevler aracılığıyla ilerlemeyi hızlandırmasını sağlayacak.