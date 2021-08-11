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PubG Steam bedava mı oldu? PubG Steam ücretsiz indir

Türkiye'de en sevilen oyunlardan biri olan PubG, milyonlarca oyuncuya sahip durumda. Bu yüzden oyun hakkında çıkan en ufak bir söylenti bile oldukça merak ediliyor. Sosyal medyada çıkan PubG ücretsiz oldu haberleri üzerine oyunseverler PubG Steam bedava mı oldu? PubG Steam ücretsiz indir sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

PubG Steam bedava mı oldu? PubG Steam ücretsiz indir

Türkiye'de milyonlarca oyuncusu olan PubG, Steam Platformu üzerinden ücretli bir şekilde satılan bir savaş oyunu. Dönem dönem kullanıcılarına özel kampanyalar yaptığını bildiğimiz Steam hakkında bir anda PubG'yi ücretsiz olduğu iddiaları atıldı. Peki PubG Steam bedava mı oldu? PubG Steam ücretsiz indir işte cevapları...

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PUBG STEAM BEDAVA MI OLDU?

İçerisinde yüzlerce oyun bulunduran Steam'de çoğu oyun ücretli olarak satılıyor. Ancak bu platform bazen kullanıcılarına özel kampanyalar yapabiliyor. Fiyatında dönem dönem indirime gidilen PubG'de de yeni bir kampanya yapıldı. Steam'in yaptığı açıklamaya göre PubG, 10 Ağustos – 16 Ağustos tarihleri arasında Steam'de ücretsiz olarak oynanabilecek.

PUBG STEAM ÜCRETSİZ İNDİR

PubG'yi ücretsiz olarak indirmek için öncelikle https://store.steampowered.com/?l=turkish adresinden Steam indirmeniz hesap oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında kütüphanenize giderek PubG'yi ücretsiz olarak satın almanız ve indirmeniz yeterli olacak. 10 Ağustos ile 16 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunu daha sonra oynayabilmeniz için belirlenecek fiyattan satın almanız gerekiyor.

PubG Steam bedava mı oldu? PubG Steam ücretsiz indir

 

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