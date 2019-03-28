PUBG Türkiye Partisi nerede olacak? Ne zaman yapılacak? Son başvuru tarihi ne zaman?

PUBG Mobile Türkiye Partisi nerede? Ne zaman yapılacak? 1.yılını kutlayan PUPG oyunu kutlama sebebi ile büyük bir buluşma yapılacak peki bu bulışma nerede olacak? Başvuru kayıtı olacak mı? Nerede olacak?

PUPG NEDİR?

PlayerUnknown's Battlegrounds, Güney Koreli video oyun şirketi Bluehole'un yan kuruluşu PUBG Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan çevrimiçi çok oyunculu bir savaş royale oyunudur.

PUPG HANGİ ÜLKEYE AİT BİR OYUN?

İlk çıkış tarihi : 23 Mart 2017

Tasarımcı : Brendan Greene

Üretici (ler) : Chang-han Kim

Besteci : Tom Salta

Geliştiriciler : PUBG Corporation , Bluehole

PUBG MOBİLE TÜRKİYE PARTİSİ NEREDE?

Uygulama mağazalarında geçtiğimiz yıl yerini alan PUBG Mobile, kısa sürede oldukça geniş bir kitlenin beğenisini kazanmayı başardı. 2018 yılı içinde 200 milyon toplam indirme ve 30 milyon günlük aktif oyuncu gibi oldukça iddialı rakamlara ulaşan oyun, Türkiye’de ise 12 milyon kez indirilerek 2018 yılının en popüler ikinci oyunu olmayı başardı.

Oyunun ‘asıl’ geliştiricisi olan PUBG Corporation ve mobil dünyadaki geliştiricisi ve dağıtımcısı olan Tencent Games, PUBG Mobile’ın oyuncularla buluşmasının 1. yıldönümünü renkli etkinliklerle kutluyor. Halihazırda oyun içinde kutlamalara başlamış olan Tencent Games, bu kutlamaları PUBG Mobile oyuncuları ile düzenleyeceği partilere taşıyacak.

PUBG Corporation ve Tencent Games, oyunun birinci yılına özel olarak dünyanın pek çok yerinde 1. Yıldönümü Partisi düzenliyor ve kutlamalar kapsamında oyunun Türkiye’deki etkinliği, 7 Nisan tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek. Yalnızca PUBG Mobile oyuncularının katılabileceği etkinliğe son başvuru tarihi ise 2 Nisan.

Oyun dünyasının ünlü isimlerinin de yer alacağı partide katılımcılar, bu etkinlik için özel olarak hazırlanmış T2 araçlarla kısa bir İstanbul turu yaptıktan sonra parti alanına geçecekler. Oyuncular, parti boyunca dans, müzik, turnuvalar ve çeşitli atıştırmalıklarla eğlencenin tadını çıkaracak.

PUPG OYUNUNUN GELİŞTİRİCİSİ BREDAN GREENE

Yaratıcısı Brendan Greene PUBG’yi önümüzdeki 20 yıl boyunca destekleme planlarının bulunduğunu açıkladı.

Bafta ödüllerinde katılan oyun geliştiricisi Greene mikrofonların karşısına geçerek gözde Battle Royale oyunu Playerunknown's Battlegrounds hakkındaki sorulan soruları yanıtladı. Brandan Greene milyonları peşinden sürükleyen Battle Royale oyununa verdiği desteği kısa bir zaman içerisinde çekmeyi düşünmüyor. Bunun yerine uzun zaman boyunca destek verme planları bulunuyor.

Röpörtaj sırasında konuşan uyun geliştiricisi, “Biz gerçekten uzun zaman boyunca bu oyuna destek vermeyi planlıyoruz. Yeni oluşturacağımız oyun modları ve espor platformlarıyla PUBG’yi daha ilgi çekici hale getireceğiz ve önümüzdeki 20 yıl boyunca bunu sürdüreceğiz.” dedi.

Tropik ada haritasının denemelerde ikinci turunun 17 nisanda başlayacağına değinen Greene, daha sonra sunacakları Adriyatik Denizi yakınlarında olacak 8x8 haritanın da müjdesini verdi. Oyuna ekledikleri deathmatch, savaş ve yalnızca pompalı silahlar gibi modların devamının geleceğine değinen Greene, tek kişilik hikaye modununda ekleneceğini duyurdu.

Battle Royale oyunlar başlangıçta çok zevkli olsa da, gelecek açısından bakıldığında bir süre sonra oldukça sıkıcı bir hal alabiliyor. Bu nedenle PUBG’nin ilgi çekiciliğini korumak farklı oyunlara göre biraz daha zor. Bunu başarmak için çok büyük bir çaba sarf etmeleri gerekse de ardı ardına rekorları alt üst eden bir oyunun bu çabayı hakkettiğini düşünüyorum.