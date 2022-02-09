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Pünez ne demek, TDK'ya göre Pünez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pünez kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pünez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pünez nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pünez kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pünez ne demek, TDK'ya göre Pünez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pünez ne demek? Pünez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pünez kelimesi. Peki pünez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pünez nedir, pünez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PÜNEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pünez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pünez kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pünez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Raptiye

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